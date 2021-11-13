KOÇ: Güçlü kararlar verebilecek bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası.

BOĞA: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor. Fakat sizi takip etmekte zorlanıyorlar. Bugün daha da hareketli olacaksınız. İş yaşamınızda aksayan hareketdurumlar sizi ilgilendirmemeli.

İKİZLER: Duygularınızda samimi olsanız bile, onu ikna etmeniz mümkün değil. O kendi duyguları doğrusunda yaşıyor. Sakin bir yapınız olmasına rağmen olayları içinizde biriktirip, patlıyorsunuz.

YENGEÇ: Değişken yapınıza rağmen mantıklı davranışlar içindesiniz. Çevrenizdeki kişiler sizi anlamakta zorlanıyorlar. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz

ASLAN: Çevrenize kızdığınız anda kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Bugün farklı bir gününüz. Onunla yaşadığınız olaylara, çekimser bir bakış açısı getirmeniz, ilişkinizin sınırlarını zorluyor.

BAŞAK: Yapacağınız anlaşmalarda şartlar sizden yana olacak. İlişkinizi güçlü kılmak için bazı fedakarlıklar yapmalısınız. Onun sizi tanımasına fazla fırsat vermiyorsunuz. Dramatik olmamalısınız.

TERAZİ: İdealist yapınızı çok fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başladı. Her türlü ayrıntıları hesaplıyorsunuz. Çevrenize yorulduğunuzu belirtmek zorundasınız.

AKREP: Onu yargılamadan dinlemelisiniz. Sorunlarını sizinle paylaşmaya cesareti yok. Haklı olduğunu duymak istiyor. Yanlış anlaşılmalar yüzünden kırılgan oldunuz. Kilonuza dikkat edin.



YAY: Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün bir çok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz.. Sevdiğiniz kişi bu yüzden size kapris yapıyor.



OĞLAK: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Sevdiğiniz kişi bu özelliğinizi iyi bildiği için, bu konuda sizinle gizlice oynuyor. Fedakarlık size göre değil



KOVA: Arzularınıza gem vuramazsınız. Farklı bir şeyler yapmanız için. Onu huyunu bildiğiniz halde, isteklerine karşı gelerek, çileden çıkmasına neden oluyorsunuz. İştahınızı dengelemelisiniz



BALIK: Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Aşk yaşantınız oldukça karışık. Sizi güçlü gördükleri için, duygusal olmanızı hiç kimse istemiyor.