19 Kasım’da ay tutulması Boğa Burcu’nda gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan birçok olayı film gibi düşünecek ve artık eski duyguların geride kaldığını hissetmeye başlayacaksınız. Tutulma ile birlikte yeni düşüncelerin paralelinde sizi destekleyen olaylar ufkunuzu genişletecek. Yaratıcılığınızı iyi kullanacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Ev almak istiyorsak, bu dönemin avantajlarını doğru bir şekilde kullanmalıyız. Maddi konularımız şekil değiştiriyor

KOÇ

FİNANS EVİNİZDE SÜRPRİZLER VAR

19 Kasım'da ay tutulması finans evinizde gerçekleşiyor. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir dönem içindesiniz. Fakat sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız.

BOĞA

KENDİNİZİ BASTAN YARATIYORSUNUZ

Ay tutulması sizin kişisel ve fiziksel evinizde gerçekleşiyor. Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam gündeme geliyor. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyor, kimseye şans vermiyorsunuz. Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyorsunuz.

İKİZLER

ÖZLEMLERİNİZE KAVUSUYORSUNUZ

Ay tutulması ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir dönem. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı artıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedeniniz var. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz.

YENGEÇ

YENİ İS TEKLİFLERİ VAR

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, ay tutulması sayesinde çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden destek alıyorsunuz.

ASLAN

ZİRVEYİ ZORLUYORSUNUZ

Ay tutulması kariyer evinizde gerçekleşiyor. Mesleğinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Yüksek hedefleriniz var. Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek.

BAŞAK

SEZGİLERİNİZ ARTIYOR

19 Kasım'da ay tutulması ruhsal ve yolculuklar evinizde gerçekleşecek. Beklediğiniz haberler olumlu bir şekilde size ulaşıyor. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Akıllı kişilerle yapacağınız fikir alışverişinden karlı çıkacaksınız. Tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkilenmeniz mümkün. Gizli olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır.

TERAZİ

DEGİSİM VE DÖNÜSÜM ZAMANI

Ay tutulması karşıt finans evinizde gerçekleşecektir. Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddesel konulara ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Planlarınızı gizli yapmalısınız.

AKREP

ILİSKİ AYRILIKLARI GÜNDEMDE

Ay tutulması karşıt ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Kendinizi ve mesleki olaylarınızı sorgularken biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz.

YAY

ÇEVRENİZİ YENİLİYORSUNUZ

Ay tutulması sağlık ve ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olmak için çaba sarf edeceksiniz.

OĞLAK

ASK HAYATINIZDA SÜRPRİZLER VAR

Ay tutulması aşk ve sosyal evinizde oluyor. İlginç karşılaşmalara hazır olun. Gireceğiniz ortamlarda ani gelişen olaylar olacak. Sosyal ilişkilerinizin temellerini sağlam bir şekilde kurmalısınız. Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler.

KOVA

AİLENİZ TESTTEN GEÇİYOR

Ay tutulması aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Ailevi konularda duygusal hareket ettiğinizi siz de fark ediyor fakat önleyemediğiniz hisleriniz yüzünden, öfkeli ve hatalı davranıyorsunuz. Evinizle ilgili olumlu planlarınızı yaşama geçirmek için önemli günlerdesiniz.. Yuvanızı ilgilendiren maddesel konularda temkinli davranacaksınız..

BALIK

ILETİSİMİNİZ GÜÇLENİYOR

Ay tutulması yakın ilişkilerinizi etkileyecek. İlişkilerinizi sağlamlaştırırken, kan bağınız olan kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar güçlenebilir. Dostlarınızı testten geçiriyorsunuz.