KOÇ: DİSİPLİNLİ bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacak.

BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.

Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında işbirliğini sağlayacaksınız.

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.

Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz.

Dengeleriniz çok önemli.

Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkileniyor.

BAŞAK: İÇİNİZDEKİ yoğun karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlanmak isteyeceksiniz. Gün içinde nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş olaylardan tartışabilirsiniz.

TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız.

İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz.

Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz.

Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.

AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek.

Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden olumlu etkilenecek.

Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız.

Çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

OĞLAK: BUGÜN çevreniz fikirlerinize karşı çıkamıyorlar.

İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor.

Venüs retrodayken dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün içindesiniz. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek.

Ön plana çıkacak işler yapacaksınız.

BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.