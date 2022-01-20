KOÇ: İŞ disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

BOĞA: AY'IN kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlemesi; birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız.

İKİZLER: BAZI konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

YENGEÇ: AY Başak burcunda ilerliyor. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Etkilenmeye hazırsınız.

ASLAN: İNATÇI kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için duygusal hayatınızla iş yaşamını karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

BAŞAK: AÇILIMLARINIZ konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanız karşın, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ: ÇEVRENİZDE kişisel cazibenizden etkilenen bir çok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.

AKREP: DEĞİŞKEN bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmemelisiniz.

YAY: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağmen, huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddesel konularda bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.

OĞLAK: SORUNLARINIZI kafanıza takmamalısınız. Kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerleyen Ay; ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.

KOVA: BUGÜN, başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gizli bir geleneksellik de yatıyor. Duygularınız ve mantığınız ise güçlü bir kombinasyon halinde.

BALIK: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceksiniz. Kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerliyor. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız.