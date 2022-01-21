KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyecek çalışmalar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güce sahipsiniz. Aile ilişkileriniz ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.

BOĞA: GÜÇLÜ duygularınız yüzünden kendinizi kontrol ederken zorlanabilirsiniz. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir.

YENGEÇ: İSTEKLERİNİZİ başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönemdesiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin.

ASLAN: PARANIZIN değerini bilirken, enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz.

Sevdiklerinizle paylaşım içindesiniz.

Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı yükselteceksiniz.

BAŞAK: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uygun dönemlerden birindesiniz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

TERAZİ: İLİŞKİNİZDE partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. İkinizin çıkarlarını ustalıkla birleştiriyorsunuz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor.

AKREP: İLGİNÇ fikirler doğrultusunda, birçok organizasyonun ortaya çıkmasına ön ayak olacaksınız. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek.

YAY: SÜREKLİ hareketli bir yaşamı tercih ediyorsunuz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZİ kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuç verecek. Sosyal çalışmalarda yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.

KOVA: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem olacak.

BALIK: KARŞIT görüşteki insanlarla tartışabileceğiniz bir gün. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, en hassas noktanız.

Başladığınız işin büyüyüp kazanç