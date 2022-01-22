KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı çalışmalar içinde olacak ve dostlarınızı bir araya getireceksiniz.

Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, seçimleriniz de bu yönde oluyor. Organizasyonlara katılabilirsiniz.

BOĞA: BAŞARIYA yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işleri seviyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların hazırlıklarına başlayacaksınız.

Toplantılarda ilgi sizde olacak.

İKİZLER: HAREKETLİ ve ilginç tavırlarınızı daha da belirginleştirmekten yanasınız.

Parasal konularda sınırlarınızı zorluyorsunuz. İnsanlara görüşlerinizi aktararak bağlarınızı güçlü tutacaksınız.

YENGEÇ: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.

Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız.

ASLAN: SİZ gücünüzü seviyor fakat partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz.

İletişim konusunda onunla fikir birliği içinde olabilirsiniz. İkinizin de sabit düşünmesi sorun çıkarıyor.

BAŞAK: BUGÜN, konuşmalarınıza dikkat edip cümlelerinizi özenle seçiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda yaratıcı ve sosyal yönünüzü ortaya çıkaracak işler peşindesiniz.

Duygusal ilişkiler sizin için önemli.

TERAZİ: AİLE kavramınız önemli. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda renkli konuşmaların da geçeceği özel bir durum sizi bekliyor. Değişim içinde olmaktan son derece memnunsunuz.

AKREP: MADDİ konularda araştırmaya yakın bir yapınız var ve ele aldığınız konuları sıkı bir şekilde elden geçiriyorsunuz. Maddeye keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz ve bugün birçok dostunuzla hemfikirsiniz.

YAY: SABIRSIZ davranışlar içindesiniz.

Partnerinizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Egonuz ortaya çıkıyor ve fikirlerinizle fırtınalar estiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda tartışmaktan vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: DENGELİ kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda farklı davranacak ve saygı göreceksiniz.

KOVA: ANİ olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.

Müdahale etmediğiniz olayların size sağlayacağı avantajların farkındasınız.

BALIK: BUGÜN Neptün'den olumlu etkiler alıyor ve arkadaş çevrenizde yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Dostluk duygularının temelinde geleneksellik önemli.

Dostlarınızla birlikte hasret gidereceksiniz.