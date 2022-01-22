KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı çalışmalar içinde olacak ve dostlarınızı bir araya getireceksiniz.
Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, seçimleriniz de bu yönde oluyor. Organizasyonlara katılabilirsiniz.
BOĞA: BAŞARIYA yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işleri seviyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların hazırlıklarına başlayacaksınız.
Toplantılarda ilgi sizde olacak.
İKİZLER: HAREKETLİ ve ilginç tavırlarınızı daha da belirginleştirmekten yanasınız.
Parasal konularda sınırlarınızı zorluyorsunuz. İnsanlara görüşlerinizi aktararak bağlarınızı güçlü tutacaksınız.
YENGEÇ: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.
Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız.
ASLAN: SİZ gücünüzü seviyor fakat partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz.
İletişim konusunda onunla fikir birliği içinde olabilirsiniz. İkinizin de sabit düşünmesi sorun çıkarıyor.
BAŞAK: BUGÜN, konuşmalarınıza dikkat edip cümlelerinizi özenle seçiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda yaratıcı ve sosyal yönünüzü ortaya çıkaracak işler peşindesiniz.
Duygusal ilişkiler sizin için önemli.
TERAZİ: AİLE kavramınız önemli. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda renkli konuşmaların da geçeceği özel bir durum sizi bekliyor. Değişim içinde olmaktan son derece memnunsunuz.
AKREP: MADDİ konularda araştırmaya yakın bir yapınız var ve ele aldığınız konuları sıkı bir şekilde elden geçiriyorsunuz. Maddeye keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz ve bugün birçok dostunuzla hemfikirsiniz.
YAY: SABIRSIZ davranışlar içindesiniz.
Partnerinizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
Egonuz ortaya çıkıyor ve fikirlerinizle fırtınalar estiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda tartışmaktan vazgeçmelisiniz.
OĞLAK: DENGELİ kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda farklı davranacak ve saygı göreceksiniz.
KOVA: ANİ olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.
Müdahale etmediğiniz olayların size sağlayacağı avantajların farkındasınız.
BALIK: BUGÜN Neptün'den olumlu etkiler alıyor ve arkadaş çevrenizde yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Dostluk duygularının temelinde geleneksellik önemli.
Dostlarınızla birlikte hasret gidereceksiniz.