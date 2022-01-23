KOÇ: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

BOĞA: BUGÜN, kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı tüm gücünüzle uygulamaya başlayabilirsiniz.

İKİZLER: ÇEVRENİZE karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmelisiniz.

YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceksiniz.

Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

ASLAN: HER zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.

Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Planlarınızı uygulayacaksınız.

BAŞAK: BUGÜN paylaşma duygunuz oldukça yoğun. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

TERAZİ: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

YAY: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

OĞLAK: BİR çok başarı size gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

KOVA: İŞBİRLİĞİNİ seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Maddi konularda fırsatlar gündemde.

BALIK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor.

Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu.