Bak şu konuşana!

Söylemek istediklerimizi karşımızdakilere etkili, güzel bir biçimde anlatabiliyor muyuz? "Ağzı olan konuşuyor" yakıştırması bize tuhaf gibi gelebilir fakat altında büyük bir anlam gizli olduğunu kabul edelim.

Bazen duymak ve söylemek istediklerimizi, bir başkası bizim yerimize söyler. Cümle kurmada yetersiz olduğumuz konularda birilerinin bizim yerimize konuşmasını isteriz. Konuşmasını bilmek; yerinde ve zamanında konuşmak, konuşmasıyla insanları, bilgilendirmek ve etkilemektir.

Bir iletişim becerisidir. Toplum içinde insan ilişkilerini sağlıklı ve sürekli kılmak için mutlaka geliştirilmesi gereken bir yetenektir.

Toplumsal hayatın bir parçasıdır konuşma sanatı. Yaşadığımız dünyaya en gerekli olan kişilerin bilim adamları olduğunu söylemeye gerek yok. Hele şu kovid olayından sonra hayatımızı kurtaran dalın bilim olduğunu, insanlık bir kere daha anlamış durumda.

Araştırmalar, insanların yüksek konuşma becerisi olanlar ile fazla konuşanlar arasındaki farkı kolayca ayırt edebildiklerini göstermektedir. Bu kişiler sıklıkla konuşmaları başlatırlar, konuşma sırasında baskın taraf olmaya çalışırlar ve diğer insanlara kıyasla bir konuşmayı sonlandırmayı düşünmek istemezler.

BEYNİMİZ ÇÖP DEĞİL

Konuşma bağımlılarının genellikle daha ısrarcı ve tartışmacı oldukları, fakat bir tartışma sırasında genellikle agresif bir tutum takındıkları belirlenmiştir.

Bu tür kişilerde aynı zamanda çoğunlukla nevrotik psikotik dışa dönüklük durumu da görülmektedir.

Yenilgiyi asla kabul etmezler ve bilgiçlik taslayıp adeta çevrelerine şov yaparlar.

Bilinçaltı sizin bilginiz dışında yüklenmiş bir bilgisayar programı gibidir. Bilinçaltınız öğrendiğiniz her bilgiyi, her yemini, inandığınız her şeyi depolar ve içinde barındırır. Görevi hayatınızı ince işçilikle şekillendirmek yapılandırmaktır.

Beynimiz çöp kutusu değildir.

Abur cubur dolduramazsınız.

Lüzumsuz fazla bilginin bilinçaltı kodlarımızı bozacağını ve kendi ayarlarına dönmenin yıllar alabileceğinizi bilmeliyiz ve steril konularla ilerlemek zorunda olacağımızı unutmamalıyız.

GÜZEL KONUŞMAK SANATTIR

Güzel konuşma yıllarca eksik tanımlanmıştır. Güzel konuşmak; nedendir bilinmez bir yetenek olarak görülür ve birçok insan, konuşma şeklini düzeltmek adına çaba göstermez.

İnsanın kendisini olduğu gibi kabul ettiği nadir noktalardan biridir, konuşma üslubu. Çünkü bu yüzyılda bile insanların arasındaki uçurumları yaratan ve iletişim problemlerini zirvede tutan konuşma bozukluklarıdır.

Yani birbirimizi yanlış anlamamız, bazen de kendimizi yanlış ifade etmemizdir. Bu konuda Publilius Syrus çok manidar bir söz söylemiş. "Söz, ruhun aynasıdır; bir insan nasıl konuşuyorsa öyledir." Konuşmanızın özünüzü yansıttığına inanıyorsanız öylece kalın. Ama konuşmanız sizi yansıtmıyorsa, kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın.

Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında, önceden planlanmamış bile olsa duygu, dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir. Bu yüzden konuşma tıpkı okumada olduğu gibi, beyinden başlayarak vücudumuzdaki birçok organın birbiri ile uyum içinde çalışması ile oluşan bir yetenek, alışkanlık, beceri ve sanat şeklinde tanımlanabilir.

Güzel konuşma sayesinde insanlar yapmacık olmaktan, bencillikten, dedikodudan ve argodan kurtulmaktadır. Kısaca; konuşmak, insanları ve toplumları istedikleri sonuca rahatça ulaştırabilen bir yöntemdir. Bu yeteneğimizi ziyan etmeyelim ve olumlu ilişki nimetlerinden faydalanalım. Sonuç olarak ağzı olan konuşmasın...