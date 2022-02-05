KOÇ: FARKLI konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel.

Fakat halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz zaman kaybettiğinizi fark etmelisiniz.

BOĞA: BERABER çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranışlarından çok etkileniyorsunuz.

Bugün dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.

İKİZLER: TAKINTI derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir.

Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacak.

YENGEÇ: GÜNLÜK yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Değişikliklere ihtiyacınız var.

ASLAN: YAKIN dostunuza vereceğiniz destekle yeni konular gündeme gelecek. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.

BAŞAK: YENİ kazanımlar sağlayacak iş konusunda kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat bu davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz.

Bugün en yakın dostlarınızla olmalısınız.

TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.

Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

YAY: YENİ işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. Bu noktada çok detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız.

Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

OĞLAK: HAREKETLİ bir gün sizi bekliyor. Eğer ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

KOVA: MADDİ bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

Daha temkinli olmaya yönelmelisiniz.

BALIK: KISA sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.