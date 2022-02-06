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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.02.2022, 00:00

KOÇ: AY, burcunuzda ilerliyor. Sosyal çalışmalarınız ve aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Ayrıca eğlence yaşantınız da canlanıyor. Birçok davet alacak ve eğlence ortamlarında bulunacaksınız.

BOĞA: KARİYERİNİZİN ön plana çıkmasıyla güç savaşları içinde olacaksınız. İş çevresindeki konumunuzdan dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecek. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.

İKİZLER: BUGÜN Ay'ın konumu, sizi daha fazla enerjik yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

YENGEÇ: İÇ güdülerinizin siz sağlayacağı avantajlar sayesinde, bir başarıya kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz.
Bugün, mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.

ASLAN: ANİ gelişen fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmelisiniz. Düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz.
Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK: SİZİ farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Arkadaş çevrenizde de aktif olduğunuz bir gündiseniz.

TERAZİ: BAŞKALARININ fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız.
Yapacağınız bir çok kısa yolculuk

AKREP: AİLENİZİN hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi mutlu edecek.
Fakat çevrenizi de ihmal etmemelisiniz.
Detayların sizi sıkmasına izin vermeyin.

YAY: ÇALIŞMA alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız.

OĞLAK: BURCUNUZDA ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız.
Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Çevrenize hiç bir zaman taviz vermiyorsunuz.

KOVA: ENERJİK yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Gerçek dostlarınızla bir arada olacaksınız.

BALIK: HER şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir fakat siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor.

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