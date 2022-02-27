KOÇ: YENİ tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.

BOĞA: MADDİ konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.

İKİZLER: YAKIN geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız.

Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

YENGEÇ: GÜÇLÜ sezgileriniz size her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz.

Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor.

ASLAN: EGONUZU tatmin edecek bazı olayların gündeme gelmesiyle kendinizi aktif hissedeceksiniz.

Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevrenizin desteğini hissettiğinizde mutlu oluyorsunuz.

BAŞAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde size hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor.

İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: KAZANÇLARINIZ konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz.

AKREP: SİZİN derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Bugün, olaylara değişik tepkiler göstereceksiniz.

Ayağınıza gelecek fırsatlar konusunda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.

YAY: KENDİNİZİ iyi hissettiğiniz zaman gününüz daha güzel geçiyor. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin, farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.

OĞLAK: OLAYLARA mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için, bugün farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir.

Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız.

KOVA: ENERJİNİZ çok yüksek İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz.

Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

BALIK: DUYGULARINIZI yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz.

Kendinizi yargılamak istemiyor ve bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz.