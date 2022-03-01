KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz.

Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı bir şekilde sürdürmelisiniz.

BOĞA: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun seyrediyor.. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.

İKİZLER: BUGÜN yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz.

Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu.

İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.

YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak bir kişilik sergileyerek cesaretinizi zorlayabilirsiniz.

ASLAN: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

BAŞAK: KİŞİSEL yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

TERAZİ: İÇİNİZDEKİ enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Jüpiter'in olumlu desteğini hissetmeye başlıyorsunuz.

Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

AKREP: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız.

Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

YAY: BİR çok romantik fırsat önünüze geliyor.

Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

OĞLAK: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

KOVA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecek. Yaşam enerjiniz güçlü. Bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız.

Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.

BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve karışıklara çözüm bulacaksınız.

Cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden korkmamalısınız.