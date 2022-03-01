KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz.
Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı bir şekilde sürdürmelisiniz.
BOĞA: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun seyrediyor.. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.
İKİZLER: BUGÜN yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz.
Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu.
İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.
YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak bir kişilik sergileyerek cesaretinizi zorlayabilirsiniz.
ASLAN: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
BAŞAK: KİŞİSEL yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
TERAZİ: İÇİNİZDEKİ enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Jüpiter'in olumlu desteğini hissetmeye başlıyorsunuz.
Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
AKREP: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız.
Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
YAY: BİR çok romantik fırsat önünüze geliyor.
Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
OĞLAK: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
KOVA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecek. Yaşam enerjiniz güçlü. Bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız.
Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.
BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve karışıklara çözüm bulacaksınız.
Cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden korkmamalısınız.