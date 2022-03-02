KOÇ: KUŞKUCU tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve sizi etkileyecek olanların fikirlerini benimseyeceksiniz.

BOĞA: BUGÜN duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.

İKİZLER: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

İyi niyetinizle kazanacaksınız.

YENGEÇ: YAPTIĞINIZ işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.

ASLAN: KENDİNİZİ yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şansınızın açık olması muhtemel.

BAŞAK: AY karşıt burcunuzda ilerliyor, enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

TERAZİ: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönemdesiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz.

AKREP: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün, satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız.

YAY: BUGÜN, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi istemeden de olsa yargılamadan edemiyorsunuz.

OĞLAK: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.. Değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz.

KOVA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz.

Aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazır olun.

BALIK: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Oğlak'ta ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.