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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.03.2022, 00:00

KOÇ: HUZURU sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.
Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.

BOĞA: İÇTENLİĞE önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayacak bir kişilik sergiliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ise riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.

İKİZLER: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirmelisiniz.

YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.

ASLAN: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir.
Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

BAŞAK: KENDİNİZİ iyi hissetmek için çevre desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlem duyduğunuz konuları beraberinde getirecek.

TERAZİ: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor.
Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için yeni yapılanmalar içindesiniz.

AKREP: MERKÜR, aile ve yuva evinizde geriliyor.
Bugün, güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız grup çalışmalarınızdan çok daha fazla siz kazançlı çıkacaksınız.

YAY: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz.
Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor.

OĞLAK: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

KOVA: PARTNERİNİZLE ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Kendinizi ve onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşınca istediğiniz gibi olmadığında canınız sıkılıyor.

BALIK: YAPMAK istediğiniz çok şey var ve enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.

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