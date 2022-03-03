KOÇ: HUZURU sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.

Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.

BOĞA: İÇTENLİĞE önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayacak bir kişilik sergiliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ise riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.

İKİZLER: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirmelisiniz.

YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.

ASLAN: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir.

Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

BAŞAK: KENDİNİZİ iyi hissetmek için çevre desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlem duyduğunuz konuları beraberinde getirecek.

TERAZİ: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor.

Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için yeni yapılanmalar içindesiniz.

AKREP: MERKÜR, aile ve yuva evinizde geriliyor.

Bugün, güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız grup çalışmalarınızdan çok daha fazla siz kazançlı çıkacaksınız.

YAY: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz.

Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor.

OĞLAK: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

KOVA: PARTNERİNİZLE ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Kendinizi ve onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşınca istediğiniz gibi olmadığında canınız sıkılıyor.

BALIK: YAPMAK istediğiniz çok şey var ve enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.