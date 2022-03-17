KOÇ: KİŞİLİĞİNİZİ ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirebilirsiniz.

BOĞA: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.

İKİZLER: AİLENİZİN size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesiniz beklemelisiniz.

YENGEÇ: İNATÇI yapınızı destekleyen davranışlar ile karşınızdakileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

ASLAN: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

BAŞAK: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik yaklaşarak istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.

AKREP: YAPACAĞINIZ işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

YAY: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.

OĞLAK: BAZI planlarınızı gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor, yoğun bir döneme giriyorsunuz.

KOVA: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda çalışırken küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.