KOÇ: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız.
Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
BOĞA: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
İKİZLER: MERKÜR'DEN olumlu destek alıyorsunuz.
Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.
Ailenizin, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi zorlayabilirsiniz.
ASLAN: ÇEVRENİZDE oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, tatmin sağlayacak güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.
TERAZİ: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Satürn ve Mars'ın desteğini hissetmeye başlıyorsunuz.
Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
AKREP: BUGÜN gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.
YAY: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
OĞLAK: BUGÜN işinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Mars finans evinizde ilerliyor. Jüpiter, iletişim konularında beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.
KOVA: UZAK yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz.
Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.
BALIK: KENDİNİZİ farklı bir statü alanında çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.
Gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.