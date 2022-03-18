KOÇ: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız.

Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

BOĞA: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

İKİZLER: MERKÜR'DEN olumlu destek alıyorsunuz.

Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.

Ailenizin, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi zorlayabilirsiniz.

ASLAN: ÇEVRENİZDE oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, tatmin sağlayacak güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.

TERAZİ: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Satürn ve Mars'ın desteğini hissetmeye başlıyorsunuz.

Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

AKREP: BUGÜN gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.

YAY: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

OĞLAK: BUGÜN işinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Mars finans evinizde ilerliyor. Jüpiter, iletişim konularında beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.

KOVA: UZAK yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz.

Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.

BALIK: KENDİNİZİ farklı bir statü alanında çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

Gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.