KOÇ: BUGÜN çalışacağınız konulara odaklanmalısınız.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içindesiniz.

Çevrenizdekilerin düzenine müdahale etmemekle en doğrusunu yapıyorsunuz.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda bozuyorsunuz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük bir takıntı bir anda değişmenize neden oluyor.

İKİZLER: ARKADAŞLARINIZIN yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün ele aldığınız her konuda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle ilgili ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecek.

Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.

Hayallerinize sınır koyamıyorsunuz.

ASLAN: ÖZEL zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Temponuzun çok yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.

BAŞAK: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememelisiniz.

TERAZİ: KENDİNİZİ sürekli disiplin altında tutmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinizde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan veriyor. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kişilik savaşı veriyorsunuz.

AKREP: OLAYLARA mantıklı yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. İlişkilerinizde temkinli davranışları benimsiyorsunuz.

Bazen, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

İyimserliği elden bırakmayın.

YAY: DUYGUSAL konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız.

Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz.

Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

OĞLAK: BUGÜN Ay'ın konumu, evinizle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyorsunuz. Ciddi ve ağırbaşlı tavırlarınız beğeniliyor.

KOVA: AY'DAN aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor.

Her şeyi detaylı düşünüp görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz.

İlişkilerinizde bireysel olacağınız bir gün.

BALIK: YAKIN kan bağı içinde olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.