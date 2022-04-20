KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler gündemde kafanızı meşgul edecek.

BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz.

Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız.

Ani fırsatları değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: ÇEVRESEL ilişkilerinizde istemediğiniz sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün.

Ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

YENGEÇ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.

Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.

Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.

ASLAN: KİŞİSEL ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.

Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de oldukça hoşuna gidiyor.

BAŞAK: BUGÜN duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlu olduğunuzu unutmayın.

TERAZİ: YAPTIĞINIZ işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.

AKREP: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı davranmamanız gerekiyor.

YAY: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.

Bugün ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

OĞLAK: AY'IN bulunduğu konum, ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

Mesleki başarınızın arkasında çevresel destekleri olumlu kullanmanız yatıyor.

KOVA: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.

BALIK: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor.

Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz.