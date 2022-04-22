KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir gelişme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atacaksınız.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.
Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz.
Hırslarınızı canlı tutuyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.
İKİZLER: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek, imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişiler sizi etkileyebilir.
YENGEÇ: KENDİNİZİ sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız.
Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde daha fazla yoğunlaşacaksınız.
ASLAN: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel.
Birlikte çalıştığınız kişilerin daha özverili olmasını istiyorsunuz.
BAŞAK: İŞ yaşantınızda özgürlüğe ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir.
Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.
TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Güneş karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.
AKREP: BUGÜN, iletişim konusunda başarılısınız.
Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.
Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor.
YAY: YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermiyorsunuz.
Bugün varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.
OĞLAK: SÜREKLİ değişim içindesiniz. Gün içinde, birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Duygularınız, hiç olmadığınız kadar coşkulu.
KOVA: BUGÜN daha hareketli ve aktifsiniz. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz.
BALIK: YALNIZ kaldığınızda çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Sakin bir gün sizi bekliyor ve bu şekilde gücünüzü daha iyi fark ettiğinizi göreceksiniz.