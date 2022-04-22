KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir gelişme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atacaksınız.

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.

Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz.

Hırslarınızı canlı tutuyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.

İKİZLER: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek, imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişiler sizi etkileyebilir.

YENGEÇ: KENDİNİZİ sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız.

Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde daha fazla yoğunlaşacaksınız.

ASLAN: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel.

Birlikte çalıştığınız kişilerin daha özverili olmasını istiyorsunuz.

BAŞAK: İŞ yaşantınızda özgürlüğe ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir.

Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.

TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Güneş karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.

AKREP: BUGÜN, iletişim konusunda başarılısınız.

Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.

Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor.

YAY: YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermiyorsunuz.

Bugün varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.

OĞLAK: SÜREKLİ değişim içindesiniz. Gün içinde, birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Duygularınız, hiç olmadığınız kadar coşkulu.

KOVA: BUGÜN daha hareketli ve aktifsiniz. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz.

BALIK: YALNIZ kaldığınızda çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Sakin bir gün sizi bekliyor ve bu şekilde gücünüzü daha iyi fark ettiğinizi göreceksiniz.