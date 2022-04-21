KOÇ: YAPMANIZ gereken işleri geciktiriyorsunuz. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.

BOĞA: YENİ açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddüt ediyorsunuz. Uranüs ve Merkür bu dönem yazılı anlaşmalar konusunda dikkatli olmanızı öneriyor.

İKİZLER: BUGÜN dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda mutlak şekilde fikir yürütmeniz gerekmiyor.

YENGEÇ: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Bugün Merkür ve Ay sizi zorluyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.

ASLAN: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz, işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmelere karşı dikkatli olun. Tepkisizliğe yol açan etkileşimlerden uzak kalın.

BAŞAK: BUGÜN, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Ay duygusal yapıyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.

TERAZİ: CANLI ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.. Bugün, riskler ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

AKREP: BUGÜN Mars kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi sorunlu hale getiriyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.

YAY: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Merkür ve Mars düşündüğünüz eski işlerinizi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları sunacak.

OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmalısınız. İpler elinizde olmasa da yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

KOVA: Yeni başlayan ilişkilerde aceleci kararlar almayın. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Uranüs'ün etkisiyle kafanız karışabilir. Merkür'ün aile evinizde ilerlemesi baskıcı bir ruh hali içinde olmanıza neden olabilir.

BALIK: TALEBİNİZİN çok fazla olduğu bir gün. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olmamak için, kısa vade çözümlerle yaklaşmalısınız.