Yıldız falınız

KOÇ: Güven duygusunun çok önemli olduğunu bildiğiniz için, size destek verecek ve manevi gücünüzü ortaya çıkran dostlukları seviyorsunuz. Bugün, kişisel bir değişim süreci içinde olmanız önemli.



BOĞA: Hem yoğun bir şekilde istismar edilmekten çekiniyorsunuz, Hem de bu şartların doğmasını besleyecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Duygusallığınızın belirlediği şartlar, sizi etkilemeye başladı



İKİZLER: İçsel güven duygusunu hissetmek istediğiniz bir gün. Bugün, karşınızdaki kişiden çok şey bekliyor ve konuşmalarınıza yoğun duygular yüklüyorsunuz. Hedeflerinizi doğru bir şekilde ayarlıyorsunuz.



YENGEÇ: Doğallığa karşı değilsiniz fakat, isteklerinizde farklı beklentileriniz var. Bugün, sizin için sıra dışı bir gün olabilir. İnatçı yapınız sayesinde, isteklerinizi ısrarla yaşama geçirme savaşı veriyorsunuz.



ASLAN: Bilinçaltınız oldukça yoğun ve yapmak istediğiniz çok şey var. Yaratıcılığınızı kullanmak için, gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen, yanlış saplantılarınız yüzünden hata yapabiliyorsunuz.



BAŞAK: Dostlarınızın fikirleri sizin için ilginç gelebilir fakat onların baskıcı duygularından rahatsız olabiliyorsunuz. Bugün değişik düşünceler içinde bocalamanız mümkün. Pratik olan işleri seviyorsunuz.



TERAZİ: Bugün, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Kişisel enerjiniz olumlu bir şekilde yerine geliyor. İçsel enerjinize bağlı çevresel ilişkileriniz ön planda olacak.



AKREP: İletişim konusunda yoğunluk söz konusu. Yakın dostlarınız sizinle görüşmek için, gerekli bağlantıları kurmak isteyecek. Bugün, size uygun kişilerle birlikte önemli işler başaracaksınız.



YAY: Her olayı farklı algılayarak, kendi içsel içinde değerlendirmek gibi özel bir yeteneğiniz var. Bugün, Ay'dan olumlu etkiler alarak, partnerinizle olan ilişkilerinize yeni bir enerji oluşturuyorsunuz.



OĞLAK: Bugün, bazı duygularınızı saklayacaksınız. İsteklerinize sınır koyduğunuz zaman sinirli oluyorsunuz. Tartışmalardan uzak kalmanız gereken bir gün. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranmak size yakışıyor.



KOVA: Çalışkan yönlerinizin ağır bastığı bir gün. Çalıştığınız kişilerden de, aynı performansı bekliyorsunuz. Yakın dostlarınızdan, size her konuda destek olmalarını istiyorsunuz. Maddi sorunlar olabilir.



BALIK: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemeniz gerekiyor.