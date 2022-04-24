Yıldız falınız

KOÇ: İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Doğal yapınızı çevreniz de fark ediyor. Fırsatların gündem kazanacağı bir gün.



BOĞA: Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinizİ, iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemeli, bildiğinizi yapmalısınız.



YENGEÇ: Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyorsunuz. Bugün, güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinize özgüvenli bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz.



ASLAN: İddialı yönleriniz ortaya çıkıyor. Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz. Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak ,size motivasyon kaynağı oluyor.



BAŞAK: Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları yeniden gözden geçirmek için, elinize geçecek fırsatları kullanmalısınız.



TERAZİ: Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı çok yoğun. Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hatalara karşı tedbirli olun.



AKREP: İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



YAY: Bugün, yerinizde duramıyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alacağınız bir gün içindesiniz.



OĞLAK: Diplomatik yapınızla çalışma arkadaşlarınızı çok iyi idare ediyorsunuz. İnce esprili zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız, uygun bir davranış şekli.



KOVA: Yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlatmak isteyeceksiniz. Her şeyi çok fazla yargılamak zorunda kalacaksınız. İş yaşantınızda çevrenizle baş etmeniz her zaman mümkün olmayabilir.

BALIK: Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Eğer yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Yoğun işler bir anda sizi kuşatıyor.