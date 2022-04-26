  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.04.2022, 00:00

KOÇ: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. İş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

BOĞA: YAKIN dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.
Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

İKİZLER: DUYGULARINIZI özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.

YENGEÇ: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz.

ASLAN: YOĞUN çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

BAŞAK: DUYGUSAL konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatların söz konusu olması, yeni olayları da beraberinde getirecek.

TERAZİ: Büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın tepkisini çekiyor. Bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

AKREP: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

YAY: ÇEVRENİZDE kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

OĞLAK: YAŞADIĞINIZ sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

KOVA: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

BALIK: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz.
Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA