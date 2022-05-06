KOÇ: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden toparlayın.

BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Tartışmalardan uzak kalın.

İKİZLER: İŞ yerinizdeki kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.

YENGEÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.

İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.

ASLAN: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz.

Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

BAŞAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermemek bazen olumlu olmayabilir.

Olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğiniz mükemmel.

AKREP: MADDİ sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz.

Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: SİZ her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için küçük molalar vermelisiniz.

OĞLAK: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen son sözü kendiniz söylemek için daha çok çalışıyorsunuz.

KOVA: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

BALIK: MARS içselliğinizi ortaya çıkarıyor.

Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.