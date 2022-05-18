KOÇ: BUGÜN dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Karamsar olmayın.
BOĞA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınızda, sosyal aktiviteniz güçleniyor.
Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bugün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecek.
İKİZLER: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir.
İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.
YENGEÇ: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz.
ASLAN: İLETİŞİM içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve kişileri olduğu gibi kabul etmelisiniz.
BAŞAK: MADDİ konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz.
İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.
TERAZİ: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.
AKREP: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.
Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.
YAY: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz.
Kendinize güveniyorsunuz.
OĞLAK: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.
KOVA: DOĞAL yapınızla çevrenizde hayranlık bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda bir çekim gücü gelişebilir. Davranış biçimleriniz, aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir.
BALIK: BUGÜN, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız.
Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.