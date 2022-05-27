KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.

Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.

BOĞA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz.

Yine de dikkatli davranmalısınız.

İKİZLER: YENİ işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.

YENGEÇ: GEÇMİŞTE kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

ASLAN: ONA karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşullara karşı önlem almanızı sağlıyor.

BAŞAK: PLANLADIĞINIZ seyahat için arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Fakat, detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilgili anlaşmazlıklarda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz.

Bu şekilde davranmamalısınız.

AKREP: KENDİNİZE göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

YAY: BUGÜNLERDE sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermelisiniz. Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh halinizde olumsuzluk var.

OĞLAK: KARŞILIKLI fikir paslaşması içinde olacağınız bir gün. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.

KOVA: KARŞI cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki, farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.

BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.