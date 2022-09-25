KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Dileklerinizin gerçekleşmesinden mutlu olacaksınız. Bilgi kaynaklarınızı doğru kullanacaksınız.

BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz. Kendi projelerinizi başkalarına kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.

İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız yeniden canlanıyor. Çeşitli faaliyetlerde boy göstereceğiniz bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: AKLINIZA taktığınız konulara yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. Sözlerinizi kullanarak, çevrenize istediğiniz her şeyi yaptırabileceksiniz.

ASLAN: TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır. Dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek.

BAŞAK: KARŞINIZA çıkan kişilerin akıl ve zekasından etkileneceksiniz Yakın çevrenizle yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Bazılarınız yakın dostlarıyla güzellik ve sanatsal olaylara katılacak.

TERAZİ: BİR çoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçecek. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacağınız bir gündesiniz.

AKREP: ZİHİNSEL gücünüz oldukça yüksek. Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceksiniz.

YAY: ÇEVRENİZDE entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

OĞLAK: Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşullarınızı belirleyen evrede arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Sinirsel gerilimler olacak.

KOVA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Maddi konularda temkinli olun.

BALIK: SORUMLULUĞUNUZ artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat ayağınıza gelecek. Maddi bolluğa kavuşuyorsunuz. İsteklerinizde artış olurken, enerjiniz sınırlarınızı aşacak.