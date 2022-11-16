KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyorsunuz.
Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor çaresiz kalıyorlar.
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılarınızla onları rahatlatacaksınız.
İKİZLER: Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergilemek istiyorsunuz. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.
YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmalısınız.
ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.
BAŞAK: Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.
TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz.
Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışmalısınız.
AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun.
YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyorsunuz. Bugün hedeflerinizin tavanını yüksek tutmak konusundaki tavırlarınız bazılarına ters gelebilir.
OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.
Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.
KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.
BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtüleriniz sizin için çok önemli.