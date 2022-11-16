KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyorsunuz.

Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor çaresiz kalıyorlar.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılarınızla onları rahatlatacaksınız.

İKİZLER: Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergilemek istiyorsunuz. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmalısınız.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.

BAŞAK: Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.

TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz.

Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışmalısınız.

AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyorsunuz. Bugün hedeflerinizin tavanını yüksek tutmak konusundaki tavırlarınız bazılarına ters gelebilir.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtüleriniz sizin için çok önemli.