KOÇ: Kişisel duygularınız ön planda. Partnerinizle aranızda derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında kaoslara düşebilirsiniz.
BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detayların önemli biliyorsunuz.
İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.
YENGEÇ: Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Herkesten fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişmesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.
BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulamazsınız.
TERAZİ: Ailenizin isteklerini hissedebileceğiniz bir gün. Ailenizin ve dostlarınızın aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir.
Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.
AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek.
Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki nedenler üzerinde durmalısınız.
YAY: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmalı ve kendinizi denetlemekten vazgeçmelisiniz.
OĞLAK: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz.
Aşk karmaşasına dikkat edin.
KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat arkadaşlarınıza ters düşmek istemiyorsunuz.
Çevrenizin tepkisinden korkuyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, ikna edici olmalısınız.
BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.