KOÇ: Kişisel duygularınız ön planda. Partnerinizle aranızda derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında kaoslara düşebilirsiniz.

BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.

Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detayların önemli biliyorsunuz.

İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Herkesten fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişmesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulamazsınız.

TERAZİ: Ailenizin isteklerini hissedebileceğiniz bir gün. Ailenizin ve dostlarınızın aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir.

Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek.

Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki nedenler üzerinde durmalısınız.

YAY: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmalı ve kendinizi denetlemekten vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz.

Aşk karmaşasına dikkat edin.

KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat arkadaşlarınıza ters düşmek istemiyorsunuz.

Çevrenizin tepkisinden korkuyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, ikna edici olmalısınız.

BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.