KOÇ: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.

BOĞA. MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor.

Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda çok daha dikkatli davranmalısınız.

İKİZLER. BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Gizli planlarınız sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.

YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak için gerekli donanımı sağlama konusunda üstlerinizden fikir alın.

ASLAN: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasındasınız, sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs karşıt evinizde ilerlerken özel zevkler söz konusu olabilir.

BAŞAK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: SEZGİLERİNİZE her konuda güvenebilirsiniz.

Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Sürprizlerle karşılaşacaksınız.

AKREP: GÜNEŞ'TEN olumlu etkiler alıyorsunuz.

Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

OĞLAK: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor.

Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir.

BALIK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişilerle mücadele etmek zorunda kalacaksınız.