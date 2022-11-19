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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.11.2022, 00:00
KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

İKZİLER: Özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. mPaylaşım duygunuz her zaman önemli.

ASLAN: Nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi daha da olumlu etkilenecektir.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında anlam aramanız hata.

TERAZİ: Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

YAY: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Her konuda farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca arkanızdan konuşuyorlar.

OĞLAK: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizden etkilenmemelisini. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.

KOVA: Duygusal anlamda çabuk etkilenip hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. mSezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
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