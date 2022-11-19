KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.



BOĞA: Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



İKZİLER: Özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.



YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. mPaylaşım duygunuz her zaman önemli.



ASLAN: Nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi daha da olumlu etkilenecektir.



BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında anlam aramanız hata.



TERAZİ: Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.



YAY: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Her konuda farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca arkanızdan konuşuyorlar.



OĞLAK: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizden etkilenmemelisini. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.



KOVA: Duygusal anlamda çabuk etkilenip hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.



BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. mSezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

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