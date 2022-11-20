KOÇ: İKNA yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.

BOĞA: DOĞUŞTAN araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor.

Bugün daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.

İKİZLER: YENİ başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermeyin.

YENGEÇ: ORTAK dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.

Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza çıkıyor.

ASLAN: PLANLI bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor.

Bugün, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşacaksınız. Başlatacağınız çalışmalara bireysel yapmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK: SORUMLULUĞUNUZUN artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz.

Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız.

TERAZİ: BUGÜN rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor. Sevgilerinizi özel yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklerken, düşünmeniz gereken çok şey var.

AKREP: SABİT düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi iyi hissediyorsunuz.

İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz.

YAY: BAŞARILI bir iş dönemi yaşadığınız halde Jüpiter retrosunda hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır.

Aksaklıklar çıkınca içsel sıkıntınız artıyor.

OĞLAK: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünün.

KOVA: KENDİNİZE özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz. Sizden çok şey bekleniyor.

Her işe yetişmeniz mümkün değil. Ailenize de zaman ayırmalısınız.

BALIK: RETRO Neptün ve Jüpiter'den önemli dersler almaya başladınız. Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız. Olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.