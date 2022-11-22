Filiz Özkol

KOÇ: Bugünlerde arkadaşlarınızla beraber olma isteği içindesiniz ve onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak.

Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Yaşam kaliteniz artıyor.

BOĞA: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalışınca alıyorsunuz. Hırslı yönlerinizi çevresel değişimlerle birleştirin.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla isteklerinizi aktarıyorsunuz. İdealist tavırlarınız sayesinde onları her konuda ikna edebileceksiniz.

YENGEÇ: Bugün kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememelisiniz, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Bugün partnerinizle kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleriyle çarpışmak zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız.

Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.

TERAZİ: Partnerinizin beklediği ilgiyi göstermelisiniz.

Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve birlikte etkinlik yapmak isteyecektir. Çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir takım sürümcede olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Aile içi sorunlar gündem kazanacak.

YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.

Mantık ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

KOVA: Bugün ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçının. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçoğunun ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirecek çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var, olumsuzlukları hemen görüyorsunuz.