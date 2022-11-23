KOÇ: Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz. Sezgilerinize güvenebilir, isteklerinizi yaşantınıza geçirebilirsiniz.

BOĞA: İş yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz.

Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygusal paylaşımlara yer verecek bir tutum izleyeceksiniz.

Yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor.

İKİZLER: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle; çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Enerjiniz düştüğü zaman, iş veriminiz azalıyor. Üst düzeyde farklı kişilerle bir araya geleceksiniz.

YENGEÇ: Bugün partnerinizle iletişiminiz sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Mantıklı davranışlar paralelinde entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

ASLAN: Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Sağlam bir akılcılıkla, engeller karşısında pes etmiyorsunuz. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.

Maddesel isteklerinizde artış var.

BAŞAK: Toplumsal yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir. Elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.

İlişkileriniz yeni bir boyuta giriyor.

TERAZİ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmak sizi mutlu ediyor.

AKREP: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı yaklaşımı seçmelisiniz. fikrilerinizde aşırılık görülebilir. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz.

YAY: Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

Oysa, yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi biraz daha temkinli olmaya yöneltmeli. Bugün arkadaşlarınıza hakim olabiliyorsunuz.

OĞLAK: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz.

Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

KOVA: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışmalarınızda estetik yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

BALIK: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemesi sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.