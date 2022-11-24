KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız.

Görüşeceğiniz kişilerin, size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizde dengeli ve yapıcı davranıyorsunuz.

BOĞA: Partnerinizin hakkınızdaki düşüncelerine önem veriyorsunuz. Duygu derinliği yaşayan bir kişi olarak, ayrıntılar söz konusu olabilir. Gizliliklerin size kazandıracağı hiçbir olay yok.

İKİZLER: Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Duygusal konularınızla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.

Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle işbirliği içindesiniz.

Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Onunla paylaşacağınız çok şey var. Sosyal ilişkilerinizi kendi tarzınıza göre yaşayın.

ASLAN: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.

Kişisel tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak.

BAŞAK: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız.

Kendi tarzınızı yansıtmaktan yanasınız.

TERAZİ: Bazı kişilerin davranışları canınızı sıkabilir.

Olaylara fazla takılmayın Aileniz, kararlı davranışlarınız karşısında size destek verecek ve siz de istemeseniz de olumlu etkileneceksiniz.

AKREP: Çevrenizdeki kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istemeniz sonucunda, detaylar ön plana çıkıyor. İş hayatınızda yanlış telkinlere dikkat.

YAY: Kişisel özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişilerle ikilem yaşamanıza neden olabiliyor.

OĞLAK: Duygu derinliği içinde olacağınız bugün her şeyi farklı algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili pürüzler kafanıza takılıyor olabilir. Günlük yaşamınızda tatmin edici bir performansınız var.

KOVA: Kişisel kariyeriniz ve duygusal güveninizin çok önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Öfkenizi baskı altında tutmayı başarınsanız iş motivasyonunuz artacak.

BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz.

Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey.

Sözlerinizde dikkatli olmalısınız.