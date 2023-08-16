KOÇ: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.
BOĞA: Çevrenizde kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorluyor. Yenilikler konusunda esnek davranmamalısınız.
İKİZLER: Maddeyi seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin.
YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir.
Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.
ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
Motivasyonunuz çok daha güçleniyor.
BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan bir çok delilikler geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklardır.
TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız.
Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz.
Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci.
Özellikle, bugün oldukça başarılısınız.
AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor.
Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.
Bugün, maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.
YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz.
Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
Düşünceleriniz ilginç gelebilir.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.
Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun
KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.
Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor.
Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz.