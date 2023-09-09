Yıldız falınız

KOÇ: Saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki gelişen olaylara fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçmelisiniz.



BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan birisiniz.



İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız. Fırsatlardan yararlanmanız için, uygun bir gün.



YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız. Bazılarınız duygularını içinde saklayarak, platonik hisler içinde bulunacaklar.



ASLAN: Oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Son günlerinde bir huzursuzluk duygusuna kapılabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. İnatçı tavırlarınız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.



BAŞAK: Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.



TERAZİ: Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona, duygusal sürprizler yapabilir ve destek verebilirsiniz. Sözde iyi niyetli kişilere dikkat etmelisiniz. Aşırı çalışmanız gereken bir gün.



AKREP: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Bugün sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.



YAY: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle çoğalan bir ilişki içindesiniz.



OĞLAK: Yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.



KOVA: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı.



BALIK: Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Duygusal konularda çok temkinli davranıyorsunuz.

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