KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Kardeşlerinizin bazı sorunları gündeme gelebilir.

Bugün dinamik yapınızı ortaya çıkarın

BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sessizce takip ediyorsunuz.

Bugün zıtlaşmalara dikkat edin.

İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz.

Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartları zorlamalısınız. Zamanla bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

YENGEÇ: Her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişilerin duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.

BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün oldukça işe yarayacak. Bazı olayları güçlü mantığınızla çözüyorsunuz. Yeni yatırımlar söz konusu. Aşkta, alışkanlıklarınıza bağlı yaşamak hoşunuza gidiyor.

TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Jüpiter'in etkisiyle yaşamı enerjik algılıyorsunuz.

Ailenizin bazı sorunları için, kişisel çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.

Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, cesur davranıyorsunuz.

YAY: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor.

OĞLAK: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.

Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşıt düşünceler içindesiniz.

KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğinizde başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmalısınız. Bugün, Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.

BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız kişileri yanlış seçiyorsunuz.

Olayları büyütüp gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmalarına izin vermeyin.