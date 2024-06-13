KOÇ: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın ve aceleye getirmeden işlerinizi sırayla toparlayın.

BOĞA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir.

Özellikle tartışmalardan uzak kalmalısınız.

İKİZLER: Güneş içselliğinizi ortaya çıkarıyor. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Duygularınız atakta fakat sakinsiniz.

YENGEÇ: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.

ASLAN: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız onların fikirlerini de almak zorundasınız.

Bugün bireysel davranıyorsunuz. İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.

BAŞAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.

TERAZİ: Bugün işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğini mükemmel gidiyor.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.

Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz.

Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.

Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız daha farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylüyor, daha fazla çalışıyor ve yoruluyorsunuz.

KOVA: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. yetenekleriniz mükemmel.

BALIK: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önleme için, küçük molalar vermeli ve her şeyi daha ayrıntılı düşünmelisiniz.