KOÇ: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz yüksek seyrediyor ve aldırmıyorsunuz.

BOĞA: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. En güzel şey, kendinizi göstereceğiniz ilgi olmalıdır. Anlaşılma konusunda kendinizi yormamalısınız.

İKİZLER: Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Birtakım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

YENGEÇ: Bu dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çevrenize aldırmayın.

ASLAN: Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz.

Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda. Sinirlisiniz ve kalp kırma konusuna dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, özellikle kafanızda bir çok değişik fikir ve planla yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.

Değerlerinizin farkında olmalısınız.

TERAZİ: Dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.

Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor.

Yaşam kaliteniz gün geçtikçe yükseliyor.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Tartışmadan uzak kalmanız bir hafta içindesiniz.

YAY: Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Doğallık size her zaman çok yakışıyor. Dikkat edin.

OĞLAK: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz.

Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz.

Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün.

KOVA: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından hoşlanıyorsunuz.

BALIK: Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz.

Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir. Meraklı bakışlara hedef olacağınız bir gündesiniz.