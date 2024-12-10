KOÇ: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz yüksek seyrediyor ve aldırmıyorsunuz.
BOĞA: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. En güzel şey, kendinizi göstereceğiniz ilgi olmalıdır. Anlaşılma konusunda kendinizi yormamalısınız.
İKİZLER: Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Birtakım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.
YENGEÇ: Bu dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çevrenize aldırmayın.
ASLAN: Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz.
Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda. Sinirlisiniz ve kalp kırma konusuna dikkat etmelisiniz.
BAŞAK: Bugün, özellikle kafanızda bir çok değişik fikir ve planla yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
Değerlerinizin farkında olmalısınız.
TERAZİ: Dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.
Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor.
Yaşam kaliteniz gün geçtikçe yükseliyor.
AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Tartışmadan uzak kalmanız bir hafta içindesiniz.
YAY: Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Doğallık size her zaman çok yakışıyor. Dikkat edin.
OĞLAK: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz.
Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz.
Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün.
KOVA: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından hoşlanıyorsunuz.
BALIK: Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz.
Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir. Meraklı bakışlara hedef olacağınız bir gündesiniz.