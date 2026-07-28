Yıldız falınız

KOÇ

Şansınıza fazla güveniyor ve olayları kendi akışına bırakıyorsunuz. Bugün işlerinizi kendiniz takip ederseniz karlı çıkacaksınız. Çalışma temponuzun yoğun oluşu sizi sıkmamalı. Çevresel koşullar sizden yana gelişiyor.



BOĞA

İşinizin kanuni boyutuyla ilgili uzun süredir kafanızı kurcalayan detayları daha da ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınızdan veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Bu hafta maddi konular ön plana çıkıyor.



İKİZLER

Burcunuzda ilerleyen Mars sizi çok daha enerjik ve hızlı yapıyor. Entelektüel çevrelerde bulunmanız bakış açınızın genişlemesine sebep oluyor. Bu hafta katılacağınız toplantılarda farklı fikirleri dinlemenizde fayda var.



YENGEÇ

İş yaşantınızdaki olayları gereğinden fazla büyütüyor olmanız sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden her an kayıplarınız olabilir. Mesleki konularda iddialı olduğunuz bir gün. Kazançlarınızla ilgili genişleme söz konusu olacak.



ASLAN

Sizi anlamak bazen çok zor. Bugün yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak çevrenizi şaşırtacaksınız. Aslında sözcüklere hiç ihtiyacınızın olmadığı bir gün. Korkularınız var. Tereddütlerinizden kurtulmayı denemelisiniz.



BAŞAK

İş yaşantınızda değişen tablolar sizi de etkilemeye devam ediyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Bugün çelişkiler söz konusu dikkatli olun.. Partnerinizin isteklerine önem vermelisiniz.



TERAZİ

Yaşamı ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Bazı kişiler bu özelliğinize alıştılar. Hareketli yapınız herkesin başını döndürüyor. Çevrenizle ortak hareket etmelisiniz. İlişkiler konusunda dengeli davranmaya devam edin.



AKREP

Çok enerjik ve güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. Fakat böyle günlerde bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Çevrenizin bazı dedikodularına aldırmamalısınız. Merak uyandırmaya devam ediyor fakat aldırmıyorsunuz.



YAY

Duygusal ilişkilerinizde daima aranılan bir kişi olarak kalacaksınız. Geçmişin eski anıları artık sizi rahatsız etmemeli. Değişime kolay uyum sağlayan yapınızla bugün çevrenizde en çok konuşulan yine siz olacaksınız.



OĞLAK

Eskimiş fikirlerden vazgeçmelisiniz. Bugün bazı koşulların değiştiğini kabul etmeniz zaman alacak. Aslında siz de değişiyorsunuz. Arkadaşlarınızın arasında seçkin kişiliğinizle göz dolduruyorsunuz. Kıskananlarınız var.



KOVA

Evinizle ilgili yenilikler yapmak istiyorsunuz. Maddi anlamda düşündüğünüz bir adım sonraki sınırlayıcı etkenler sizi frenliyor. Enerjinizi harcarken dikkatli olmalısınız. Acil aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz.



BALIK

Karşıt Venüs'ten olumlu etki alıyorsunuz. Karar vermeden önce dikkatli bir şekilde düşünün. Ancak çok da fazla incelemeyin çünkü önünüze çıkan fırsatı kaçırabilirsiniz. Sabır gerektiren tüm işler gelip sizi buluyor.