Yıldız falınız

KOÇ

Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.



BOĞA

İşinizle ilgili sorunlar kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.



İKİZLER

Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.



YENGEÇ

Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.



ASLAN

Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için ufukta güzel günler görünüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.



BAŞAK

İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.



TERAZİ

Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak, geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.



AKREP

Her türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.



YAY

Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız olaylara temkinli gitmelisiniz.



OĞLAK

Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.



KOVA

Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



BALIK

Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugün kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.