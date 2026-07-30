Yıldız falınız

KOÇ

Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.

BOĞA

Bugün, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

İKİZLER

Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinizin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

YENGEÇ

Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

ASLAN

Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla alakalı yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

BAŞAK

Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor.

TERAZİ

Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.

AKREP

Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY

Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK

Bugün yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

KOVA

Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranarak madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK

Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.