'Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma!' diyor Mehmet Erdem. Bugün bunu konuşalım...

Sen onca zorluk içindeyken...

Komşunun hayatı ne rahat, öyle değil mi? Belki de değil. Sıvıyı kilogramla değil, litreyle ölçebilirsin. Euro'yu Dolar cinsinden birebir çeviremezsin. Aynı hayatı yaşadığınızı iddia edemezsin.

İyi anlamda da, kötü anlamda da...

Dünya tam bir okul aslında! Bu okulda farklı farklı kategoriler ve sınıflar var.

Liseler, ilkokullarla birlikte okumuyor.

Ayrıca ilkokullar arasında bile birden fazla sınıf var. Hepsinin müfredatı, ders programı ayrı. Hocası başka başka.

Örneğin sizin sınıfın öğretmeninin notu kıt mı kıt ama yan sınıfın öğretmeni gidiş yolundan puan veriyor. Bir başka sınıfın hocası, kitap açık yazılı yapıyor.

Yine de bu da kolay değil. Çünkü kitap açık yazılı yapan öğretmenin soruları kitaptan değil, yorum gerektiriyor.



BİR KAÇ SANİYE İÇİN

Sen, bir yan sınıfın öğrencisi ile ancak bunları konuşabilecek kadar görüşebiliyorsun. Yani sınırlı tenefüs zili ölçüsünde... Hele ki üst sınıflarla, mesela liselerle katlarınız, belki binanız farklı. Onları ancak okula giriş çıkış sırasında birkaç saniye görebiliyorsun.

Onlar belki kendi araçlarıyla geliyorlar okula. Toplu taşım, servis kullanmayanları var. Aynı sınıfta olmayanlar, aynı gerçekleri göremezler. Hayatı aynı kriterlerle değerlendiremezler. Herkesin öğrenmek için geldiği ana ders farklıdır dünya okulunda...



KENDİ AĞIRLIĞINCA

Bu sınırlı karşılaşmalardan, bir başka sınıfın öğrencisinin hayatını nasıl ve ne kadar yargılayabilirsin? Senin gözünde, senden yüksekteler belki ama onların dertlerinin de kendi ağırlığınca olduğunu bilmiyor musun? Nasıl ki bir lise öğrencisi, ilkokul öğrencinin kendi bilgisi ölçüsünde yargılayamazsa, sen de onu yargılayamazsın. Herkes kendi sınıfını geçmekten, elindekinin en iyisini yapmaktan sorumlu.



HANGİSİ DAHA KOLAY

Herkes ayrı sınıfların öğrencisi bu hayatta demiştik, herkesin dersi, herkesin derdi, herkesin sınavı ayrı. Sen sadece kendi sınavında bulunurken, onun önüne gelen sınav sorularını bilmezken, sadece onun okula geliş gidiş vasıtası ya da beslenme çantasıyla onu değerlendirmen ne kadar doğru ve mantıklı? Hangi hayat diğerinden daha kolay ya da daha değerli? Hangi öğrenci diğerinden daha kıymetli?

Bunu sen bilemezsin, hoca bilir...

Üstelik gerçek bir eğitimcinin gözünde, başarılı başarısız öğrenci varsa da tüm çocukları değerlidir, unutma!