Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Bu ilginç haberi duyunca ben de İnstagram takipçilerime sorayım dedim; Onlar Yalnızlık Bakanı olsalardı ilk icraatları neler olurdu? İlginç bazı yanıtları sizler için derledim.

Mary_mery_meri: Yalnızlığın kötü imajını temizlemekle işe başlardım.

Yalnızlık bir seçimdir. Yalnızlık içsel yolculuk için muhteşem bir fırsattır.

Ender Ermiş: Yalnızlık yardımında bulunurdum.

Sevgi Varol: Vallahi hemen içinde birçok aktivitenin olduğu bir gece kulübü açardım. Kapısına da kocaman harflerle "DAMSIZ GİRİLİR" tabelası astırırdım. ozlma.9: Sakin, huzur verici dinlenme tesisleri yaptırırdım. doktorstranger2: Yalnızlığı tercih etmiş insanlara kamyonlar dolusu kitap veririm. Hepsine saygı duyar ve duyulmasıni sağlarım. Bakmam bir ad verdiklerine yalnızlığa, ben o yalnızlıkta yarattıklarına bakarım... filizlenenyollar: Yalnız kalmak isteyip ayrılamayanlar için mi yoksa yalnız kalmak istemeyenler için mi çalışacak acaba? hayat_nrd: Önce iki gruba ayırırdım. 1. Yanlızlığı tercih edenler/ 2. Zorunlu yanlızlık yaşayanlar Yalnızlığı tercih edenlerin yaratıcı ve üretken olduğunu düşünürsek ki genelde öyle, hem ruhsal hem de bedensel hastalıklara maruz kalan zorunlu yalnızları bir projede buluşturmak isterdim. Ve sanırım bu her iki gruba da iyi gelirdi... mete8251: Esra Erol'u Japonya'ya ithal eder evlilik programı furyası başlatırdım.

Secilinhikayesi: Öncelikle yalnızlık nedenlerini saptamak için araştırmalar yaptırır, psikolojik destek ve yalnızların sosyalleşebileceği çalışmalarla devam ederdim.

A canyigitturkeri: Duble yolları tek seritli vollara dönüştürürdüm. bhrozbek: Bir ülkede gördüğüm harika projeyi uygulamaya sokardım.

Huzurevinde kalan yaşlılar ile kimsesiz çocuklar için bakımevlerini biraraya getirmişler.Yaşlıların yaşama sevinci artmış ve çocuklar gerekli sevgiye kavuşmuş.

O kirca: İlk icraatim psikolog ve psikiyatristlerden oluşan online yardım ekibi kurardım... 7/24 hizmet veren bu ekibin destek arayanlara yürekten yol göstermesi.

Gunayatali: Yaşlılar evi gibi yalnızlar evi açardım. Bu evlerde huzurevleri gibi yerleşik kalınabildiği gibi üyelik sistemiyle isteğe bağlı da gidebilir. Ziyarete açık bu evlerde tanışıp kaynaşan yalnızların, çift olarak el ele çıkıp hayata karışmaları temennimizdir.

Aysunsahin: Yalnız yalnız makamımda otururdum.

Ozder.a: Elektronik eşyaların bir kısmını yasaklardım.

Nmert selçuk: Yalnızlık vergisi?

Naime: Maaşa bağlardım yalnızları. Yalnızlıklarının keyfini rahat rahat çıkarsınlar.

Selin-alber: Tüm yalnızlara yavru kedi gönderirdim.

Flzknymz: Yalnız olan herkes bir sanat dalı ile uğraşmalı diye yasa çıkartırdım.

Ikbal yeşilyaprak: Yalnızlara şovalye unvain verip ölünce de devlet töreniyle defnederdim.

Reyhan-sahin: İletişim kurma becerilerini geliştiecek yöntemler sunardım. Baktım yalnızlıklarıyla mutlular, o zaman istifa ederdim.

Snmezys: Yalnızlık senfoni orkestrası kurardım. Sonuçta müzik evrensel. Yalnızlık bireysel duygular içerir. Asırlar önce müzikle sağaltım yapılabiliyordu, şimdi neden olmasın?

Deryaonall: Bakanlığın resmi sitesine eş bulma sayfası yapardım.

Serap aydoğan: Yalnızlığı teşvik edici kamu spotları hazırlatırdım.

Ozgultunca: Kendimi klonlayıp çoğaltırım. Bilimkurgu filmleri gibi deneyler yaparım.

Kubraelfm: Özgür düşünceyi daha fazla yaymakla başlardım.

Engellenen ve anlaşılmayan her birey toplumdan kendini soyutlayıp yalnızlaşmaya mahkum kalıyor çünkü...