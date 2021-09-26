Sanal ticaret çok büyüyünce sosyal medya hesapları da iyice kıymete bindi. Yüksek takipçili, 10.000'in üzerinde takipçisi olan hesaplar çok değerli. Bunlar takipçi sayısına göre mikro ve makroinfluencer olarak anılıyor.

Özellikle yüksek takipçili doktor sayfası türünden hesaplar da inandırıcılığı için tercih ediliyor. Ele geçirilen sayfalarda kolay para kazanma görüntüsü altında reklam yapılıyor. Görmüşsünüzdür; tomarla parayı tutan eller. Altında da hesap sahibinin adına teşekkür ...

"Örneğin Hakan abi Allah razı olsun senden. Sayende paramı üçe katladım" gibisinden... Bu sayede reklam yapıp daha da çok kişiye ulaşıyorlar. Yani çaldıkları hesabınızla yakınlarınıza, size güvenenlere ulaşıyorlar.

Sayfası çalınan kişilerin hem kaç yılda kurdukları sayfa, yani emekleri çalınıyor hem itibarları... Sayfanız ele geçirildiğinde karakola başvurmanız da öneriliyor. Sadece hesabınızı kurtarmak için değil, aynı zamanfda itibarınızı kurtarmak için. Neden mi?

Sizin adınıza yapılan reklama güvenip para kaybedenler size dava açarlarsa aklanmanız için.

Yani bu işlem biraz da kimliğinizi kaybedince polis başvurmanız gibi.



TELIF HAKKI YALANI

Güncel yöntemlerden son ikisini de kaydedelim.

Size İnstagram logolu bir sayfadan mesaj geliyor. Muhtemelen adı İnstagram Telif Hakları Merkezi olacaktır. Bayağı İngilizce yazıların da bulunduğu ve şirketin adresinin de yazılı olduğu bir sayfa. 'Sayın kullanıcı.

Gönderilerinizden birinde telif hakkı tespit edilmiştir. Eğer gönderinizin telifi size aitse 24 saat içinde geri bildirimde bulunun. Aksi halde hesabınız kalıcı olarak silinecektir.' Panikle verilen linke tıklarsanız hesabınız ellerine geçmiş olacak. Eğer sakin kalıp gönderi yapan hesabı incelerseniz çok güleceksiniz. Bu hesap, ortak arkadaşlarınızca takip edilen bir hesap çıkacak. İnstagram Telif Hakları Merkezi'nin (O kadar kendilerinden eminler ki isim ve resim dışında diğer bilgiler duruyor.) muhtemelen Anadolu'da bir liseden mezun(!) olduğunu öğrenip kahkahayı basacaksınız. Ee ne de olsa çaldıkları hesabın bilgileri gerçek bir insana aitti.



YALAN HABER IDDIASI

Yeni bir versiyonda, muhtemelen sizi yeni takip etmeye başlamış, yüksek takipçi sayılı ve saygın bir kişinin (öğretmen, doktor gibi) size attığı mesajla karşılaşacaksınız. 'Merhaba hocam. İnternet sitelerinden birinde gezerken adınızla karşılaştım.

Sizinle ilgili yalan haber ve resimlerle karalamalar yer alıyor. 29 kişi sizden şikayetçi olmuş. Haberiniz var mıydı?' Yine panikleyen yanınız bu kişiye bilgi almak için mesaj atmak isteyecek. Sakin olun! Bakın bakalım bu kişi sizi ne zamandır takip ediyor?

(Muhtemelen o gün takibe başlamış.) Neden sizi bu kadar önemsiyor?

Haberlerin yalan olduğunu nereden biliyor?

Ha illa merakta iseniz (Eğer toplumda itibarı olan göz önünde biriyseniz merak etmeniz normal) Gooogle'da isminizi aratın. Son bir ay gibi bir sınırla bakın.

Eğer hakkınızda bir şikayet ya da karalama varsa yakın tarihli aramalarda mutlaka çıkacaktır.

Bu kişiyi de engelleyin gitsin. Allah dolandırıcılardan hepimizi esirgesin.