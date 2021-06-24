Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tarım ve gıda etkinliklerine katıldım. Tam adıyla söylersek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde yapılan Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" önemli bir sektörel buluşma oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde, Türkiye'de sürdürülebilir gıda, biyoçeşitlilik konusunda bilinçlendirmeyi, örgütlenmeyi, köprü kurmayı amaçlayan kongre ve geziler çerçevesinde organize edilen etkinlikler dizisi doğrusu tarımla ilgili birçok sektör temsilcisini bir araya getirmeyi başardı.

GASTRONOMİ MERKEZİ - Bilindiği gibi Gaziantep, tarım ve gıda alanında tarihi bir merkez ama özellikle geleneksel mutfak kültürü ve zenginliği ile hiç tartışmasız dünya çapında bir GASTRONOMİ şehri! Öyle bir sofra kuruluyor ki kalite ve çeşitliliğe hayran oluyorsunuz. Ancak küçük bir sorun var! Sindirim sisteminizin biraz sağlam olması gerekiyor! Ayrıca başta Başkan Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin olmak üzere tüm yetkililer organizasyonun başarılı olabilmesi için her türlü titizliği gösterdiler. Tabii yazacak çok şey var, bölge ekonomisi ile birlikte tarım ve gıda odaklı çok sayıda proje hakkında geniş bilgi aldık. En çok dikkatimi çeken hususlardan biri de Büyükşehir Belediyesinin 'Coğrafi İşaret ve Markalaşma' konusunda yürüttüğü çalışmalar oldu.

TARIMA DEĞER KADINA DEĞER- Gaziantep, şu anda 58 tescilli ürün ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Yanı sıra 46 adet ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılmış.

Fatma Şahin şu bilgileri veriyor: "Gelenekten geleceğe yerelden evrensele sloganından yola çıkarak 'Tarıma Değer, Kadına Değer, Topluma Değer' projesi ile 580 kadına kooperatifleşme eğitimi vererek 158 üyeli 5 Kadın Kooperatifi kurduk.

Kadın Kooperatifleri ile birlikte 14.750.000 TL değerinde 6 adet katma değerli ürün işleme tesisi ile üretime başlayarak 3.170.000 TL değerinde satış yaptık. Ata tohumları ve yerel çeşitlerin üretiminin artırılması ve korunması için çalışmalarımız devam ediyor. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizi, hijyenik ve güvenilir üretim yöntemleri ile üretip ambalajlayarak katma değeri yüksek ürünler elde edip, ulusal ve uluslararası piyasada ilimizi temsil etmekteyiz."

MORİNGANTEP KADIN KOOPERATİFİ - Yine bu arada, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan bir proje çok ilgimi çekti. İl Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığımız görüşmede Moringa projesini anlattı; 2016 yılında hazırlanan ve 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından desteklenen "Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına ve Sanayiine Kazandırılması Projesi" kapsamında yetiştiricilikten pazara kadar bir model benimsenmiş. Burada üreten, ürettiğini işleyen ve pazarlayan bir sistem tasarlanmış. Moringa gerçekten de insan sağlığına fazlasıyla katkı yapan bir bitki. Moringantep Kadın Kooperatifi de, Moringa kaynaklı ürünleri, www.topraktanpazara.com e-ticaret sitesinde satışa sunuyor. Son söz; bu kadim coğrafya tarım ve gıda alanında daha fazla ilgiyi hak ediyor.