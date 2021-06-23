Yazının başlığı bile 'havalı' oldu değil mi? Ama havası bir yana bu artık hayata geçebilecek somut bir proje.

Burası bir bilimsel araştırma merkezi, bir AR-GE yani araştırma ve geliştirme merkezi olacak. Bu merkezde bilim insanları çalışacak. Türkiye'nin en çok süt ve peynir üreten ili olan İzmir'de süt ve süt ürünleri kalite ve çeşitlilik açısından bilimsel araştırmaların da merkezi haline gelecek. Okurlarımızdan hatırlayanlar varsa, geçtiğimiz yıl Temmuz ayı başında bu konuda art arda iki yazı yazdım. Yazılarımda bundan böyle bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi sütte de üretimden çok pazarlama ve ihracatın önem taşıyacağına dikkat çektim.

AMAÇ ISLAH VE KALİTE

Ülke genelinde uzun yıllardır görev yapan tarımsal araştırma enstitüleri ve kuruluşları var. Örnek verecek olursak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü, Patates Araştırma Enstitüsü ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü gibi çok sayıda kuruluş bu alanda faaliyet gösteriyor. Söz konusu kuruluşlar bilindiği üzere TAGEM bünyesinde (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) çalışmalarını sürdürüyor. Yanı sıra hepsinin de ya kendine özgü tek bir alanda (Tavukçuluk, Fındık...) ya da farklı alanlarda (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü...) uzmanlık görevleri bulunuyor.

Bu enstitülerde halen binlerce teknik personel istihdam ediliyor. Tek bir amaç söz konusu; tarım, gıda orman ürünlerinde ıslah ve kalite projeleri yürütmek.

SÜT VE BİLİM

Başka bir ifadeyle bu bilim merkezlerinin ayrı ayrı sağlam ve tutarlı kuruluş gerekçeleri mevcut. Şimdi sadede gelirsek yazdığım iki yazıda, dünyanın ve son on yıldır da Türkiye'nin en değerli tarım ürünü olan SÜT için de yeni bir 'AR-GE Merkezi' oluşturmak gerekmiyor mu diye sormuştum! Bu sorumu da, neden İzmir'de 'Peynircilik Araştırma Enstitüsü' adıyla süt ve süt ürünleri alanında çalışacak bir bilimsel merkez kurulmasın şeklinde somutlaştırmıştım. Bu önerim sektörde ilgi ile karşılanmış ve bir hayli yorum gelmişti. Öyle ki süt teknolojisi alanında çok değerli iki uzman Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Uysal ve yine aynı bölümden Prof. Dr. Özer Kınık hocalarımız da AR-GE Merkezi önerimi son derece isabetli bulmuşlardı.

BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE

Şu anda gelinen noktaya baktığımızda;

İzmir ilinde bir 'Süt ve Süt Ürünleri Araştırma Enstitüsü' kurulması projesi Tarım ve Orman Bakanlığının gündemine girmiş bulunuyor. Bu çok mutluluk verici bir gelişme. Bakanlık olumlu karar verir de, böyle bir bilim ve AR-GE merkezi kurulabilirse, sadece bölge tarımı değil aynı zamanda İzmir ekonomisi de fayda görecek. Çünkü başta üretilen sütün kalitesi olmak üzere peynir, tereyağı, yoğurt ve ayran gibi süt mamulleri bakımından da yapılacak bilimsel çalışmaların süt sektörünü dışa açma ve ihracata yönlendirmesiyle yeni ve güçlü bir katma değer zinciri doğacağından emin olabiliriz.

Özellikle peynircilik açısından markalaşma, kalite, pazarlama ve ihracata yönelik projeler bölge ekonomisine ciddi katkılar yapacak. İzmir bunu hak ediyor.