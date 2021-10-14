Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı "Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı" kapsamında Türkiye'yi dolaşıyor. "Kız Kardeşim" projesinin amacı kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesini sağlamak.

Proje kapsamında, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, Dijital Tarım Pazarı gibi konularda kadınlara eğitim veriliyor. Aslında hedef bütün kadınlar ama söz konusu proje daha özel olarak, kırsalda yaşayan kadınlara sesleniyor.

■ KIRSALDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ- Proje çerçevesinde 8 ilde etkinlikler gerçekleştirilmiş durumda. Şu ana kadar 400 kadın eğitim almış bulunuyor. "Kırsalda yaşayan kadınların ve kadın çiftçilerin refahının artması için bu çalışmaları yapıyoruz" diyen Işıkgece, özellikle verilen eğitimin altını şöyle çiziyor: "Bu eğitimlerimiz çok önemli. Çünkü sosyal medya üzerinden satış teknikleri artık günümüzün gerçeği yani sadece marketler üzerinden satış yapılmıyor. Bu yolda ne yapmak gerekir, nasıl ilerlemek gerekiyor, hijyen konusunda eksiğimiz ne, etiket mevzuatıyla ilgili eksiğimiz ne?

Bütün bunları kadın girişimci ve çiftçilere anlatacağız.

Ancak biz bu eğitimleri burada bırakmayacağız. Bölgeye bir mentor (akıl hocası) bir de danışman atıyoruz. Eğitimlerin sonunda arkadaşlarımız size telefon numarası verecekler.

Mentor arkadaşımız sektörden geliyor ve size vizyon açıcı, fikir katıcı önerilerde bulunacak. Şu ürünü de yap, böyle bir farklılık yaratabilirsin diyecek. Sizinle beyin fırtınası yapacak bir arkadaşımız olacak.

Danışman arkadaşımız da mevzuata ilişkin konularda size destek verecek."

■ KADIN ÇİFTÇİLERİ SAHİPLENMEK - Işıkgece, "Biz biyoçeşitliliği koruyacağız, bu projeler sayesinde sürdürülebilir tarıma devam edeceğiz. Biz bu damak lezzetlerimizden kopmayacağız, gelecek kuşaklara da aktaracağız.

Kadınlarımızın elini de para görür hale getirmiş olacağız" diyor. Ben şahsen bu sözleri dikkate almak ve muhatapları ile buluşmasını istiyorum Niye derseniz, çünkü kırsal bölgelere ve tabii daha çok kadın çiftçilere 'ümit' ve 'moral' vermek fazlasıyla önemli. Bundan böyle Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kadın Çiftçiler" olgusunu daha çok öne çıkarmalı.

Bu güzel ülkede milyonlarca küçük çiftçi ailesi olduğunu biliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bugün Türkiye'de kırsal ve tarımsal faaliyetler içinde olan milyonlarca 'kadın' var! Kimsenin elinde sihirli değnek yok ama iyi niyetimiz, vizyonumuz ve iyi hazırlanmış gerçekçi bir yol haritamız varsa, bizi kim tutabilir!

Işıkgece'den bu süreçte öncü rolü oynamasını beklemek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum.