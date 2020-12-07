Yavuz Donat 57 yıldır gazetecilik yapan biridir. Bugün 78 yaşında olduğu halde sürekli Anadolu'yu dolaşmakta, bizim insanlarımıza dokunmakta ve onları anlatmaya devam etmektedir. Vefalı ve sebatkar biridir. Uzun seneler Tercüman'da yazdı. 22 yıldır da Sabah gazetesindedir. Kolay okunan bir üslubu vardır.



Yavuz Donat mütevazı ve geçim ehli bir kişiliğe sahiptir. İdeolojik saplantıları yoktur.

Bu sebeple olsa gerek, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Kenan Evren, Turgut Özal, Mesut Yılmaz, ve Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, pek çok politikacı ile iyi ilişkileri olan biridir. Ama bunlar arasında Demirel'in ayrı bir yeri vardır.



Gazetemizin bir önceki genel yayın müdürü Şebnem Bursalı'nın Yavuz Donat'la yaptığı bir nehir söyleşi kitabı çıktı:

"Off The Record Yavuz Donat Kitabı".

Turkuvaz yayını olan eserin çok kaliteli ve güzel bir baskısı var. Yazılarımda Yavuz Donat Kitabı'ndan anekdotlar sunacağım.



Bunlardan ilki Vahit Erdem (d. 1944)

hakkında olacak. Vahit Bey ülkemizin yetiştirdiği önemli ve başarılı bürokratlardan biridir. Toplu Konut'u ve Savunma Sanayii'ni kuran ve sağlam bir yapıya oturtan kimsedir. 2 dönem milletvekilliği yaptı. Yavuz Donat şunları yazmış:



LİYAKAT

Vahit Erdem Savunma Sanayii'nin ilk müsteşarı. Onu Başbakan Özal göreve getirdi. 1991 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel-Erdal İnönü ortaklığı kurulunca Başbakan Demirel, Savunma Sanayi Müsteşarı Vahit Erdem'i çağırdı.

Beklenen Vahit Erdem'in görevden alınmasıydı.



Demirel şöyle dedi:

"Vahit Bey, devlet yönetiminde liyakat esastır. Başarılısınız. Göreve devam edeceksiniz. Ne sorununuz olursa bana gelin."



Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçilince... Tansu Çiller Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa gelince, Vahit Erdem görevden alındı. Bir gün savunma sanayii konusunda toplantı vardı. Önemli bir proje tanıtıldı ve bu projede katkısı olanlara plaket verildi.

Demirel ve Çiller de toplantıya gelmişlerdi.

Vahit Erdem de oradaydı. Fakat projeye büyük emeği geçen Vahit Erdem'e plaket verilmedi.



Toplantı bitti. Cumhurbaşkanı Demirel salondan çıkarken Vahit Erdem'e şöyle dedi:



"Sana plaket vermediler mi? Canını sıkma. Plaketi ben veririm." Aynı gün öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz, Vahit Erdem'i aradı:



"Sayın Cumhurbaşkanı sizin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olmanızı istiyorlar. Buyurun gelin. Odanız hazır. Hemen göreve başlayabilirsiniz.



KENAN EVREN'İN GAFLARI

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kenan Evren il il dolaştı. Mitingler yaptı. Yavuz Donat bunların çoğunu izledi. Şöyle diyor:



"Bir keresinde Evren konuştukça, alkış aldıkça coştu. Çoğu kez elinde yazılı metin de yoktu. Onun için bazı gaflar da yaptı.

Mesela, Atatürk'ü överken dedi ki... 'Türkiye'de hangi taşı kaldırsan altından Atatürk çıkar.' Böyle söz söylenir mi?"



ir gün de Muğla'ya gitti. (Kürsüde) Yine Muğla'yı övmek istedi. "Ev yapacaksan tuğladan, kız alacaksan Muğla'dan" dedi. Dinleyenler bozuldular.